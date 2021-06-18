Гинцбург рассказал о защите "Спутника V" от индийсклого штамма, а Собянин о возможном локдауне

На фоне более чем тревожных новостей о резком и стремительном росте заболеваемости коронавирусом в стране, слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга об эффективности «Спутника V» против новых мутаций Covid-19 прозвучали позитивно.
На фоне более чем тревожных новостей о резком и стремительном росте заболеваемости коронавирусом в стране, слова директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга об эффективности «Спутника V» против новых мутаций Covid-19 прозвучали позитивно.
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