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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Какие планеты можно увидеть с Земли невооруженным глазом 3 июня во время парада планет?

В Сети продолжают обсуждать парад планет 3 июня, однако земляне смогут увидеть только его часть. Какие планеты можно увидеть с Земли невооруженным глазом 3 июня во время парада планет? Новость о параде планет в начале июня уже несколько дней курсирует в интернете.

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