«РТ-Техприемка» разработала стенд для испытания стальных авиационных канатов

Фото: АО «РТ-Техприемка» Центр инжиниринга «РТ-Техприемки» Госкорпорации Ростех разработал и изготовил пробежную машину промышленного применения для испытания грузоподъемных авиационных канатов на выносливость.
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