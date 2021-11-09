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Ленивая шуба на один укус за 5 минут

Ленивая шуба на один укус за 5 минут

Во вкусе сочной селедки под шубой прекрасно все, кроме времени на готовку: очень уж хлопотным является это блюдо.

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Иван
Ну и кто это сделает за пять минут? Автор сопоставляй заголовок и текст. А кстати, почему не написал сколько времени варить свёклу? Постеснялся?
Vera Dobryagina
А свекла у него готовая в цветочных горшках растет)))
Юрий
Можно купить варёную!)
Евгений Кислинский
варенная свекла продаётся в магазине, по очень доступной цене, и гораздо выгодней чем варить свеклу самому.
Vera Dobryagina
А где здесь "шуба"? Ни картофеля, ни моркови. А масло зачем в майонез добавлять? Чтоб расползлось всё и форму не держало? Неудачный рецепт.
Евгений Кислинский
а майонез, на 50% и даже больше, в своём составе имеет растительное масло. зачем дополнительное масло. рецепт не удачный, но если доработать, то на столе может прилично выглядеть, а если сельдь заменить, кусочком копчёным филе сельди, то можно изменить и вкус этого блюда на более оригинальный.

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