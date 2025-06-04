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Получивший ранение российский военный сбил почти десять дронов ВСУ

Получивший ранение российский военный сбил почти десять дронов ВСУ

Гвардии сержант Вадим Гарипов получил ранение, прикрывая штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказал себе первую помощь и сбил восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

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