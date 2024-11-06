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Русская весна

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Стало известно, почему солдаты ВСУ стали чаще дезертировать

Стало известно, почему солдаты ВСУ стали чаще дезертировать

Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

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