Киев ночью сотрясла серия взрывов в районе аэропорта Жуляны — подполье

Жители Киева слышали мощные взрывы со стороны аэропорта Жуляны, после чего туда выехало много машин скорой помощи, подтвердил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 7 ноября, сообщает РИА Новости.
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