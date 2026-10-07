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Орловские новости

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В Орловской области глава Ливен отказался от депутатского мандата

В Орловской области глава Ливен отказался от депутатского мандата

Действующий глава Ливен Сергей Трубицин, возглавлявший партийный список «Единой России» на выборах в городской совет, отказался от депутатского мандата.

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