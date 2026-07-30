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Ирина Роднина: «О форме наших лидеров пока рано говорить. Давайте подождем и посмотрим»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина  Роднина ответила на вопрос, кто из российских фигуристов должен ехать на международные соревнования.

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