Глава СПРФ Шелищ: нельзя платить за жилье, не изучив предлагаемые условия

В курортных городах России в этом сезоне резко выросли цены на жилье. Однако они не завышены, а соответствуют равновесию между спросом и предложением, убежден председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.
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