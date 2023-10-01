Молдавия и Украина обсудили увеличение грузопотока через границу

На заседании молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Одессе, были обсуждены возможности увеличения грузопотока через молдавско-украинскую границу.
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