Склады, заводы и логистические узлы: раскрыты цели новых ударов по Украине

https://tvzvezda.ru/news/2026731220-GoQsZ.html?utm_referrer=. войска поразили при переходе судно с грузом для ВСУ южнее Одессы, а в порту этого города резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода.
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