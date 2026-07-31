Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Склады, заводы и логистические узлы: раскрыты цели новых ударов по Украине

Склады, заводы и логистические узлы: раскрыты цели новых ударов по Украине

https://tvzvezda.ru/news/2026731220-GoQsZ.html?utm_referrer=. войска поразили при переходе судно с грузом для ВСУ южнее Одессы, а в порту этого города резервуар с топливом и цеха нефтеперерабатывающего завода.

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