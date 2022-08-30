Боррель: ЕС обсудит расширение поставок вооружения на Украину

Ситуация на Украине «очень плохая», поэтому требуется нарастить туда поставки вооружения. Об этом рассказал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи с министрами обороны Европейского союза в Праге, пишет Газета.