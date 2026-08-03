Почему поколение зумеров так любит аниме

Многие современные подростки обожают аниме и тратят на его просмотр огромное количество времени. У взрослых это увлечение вызывает немало вопросов — старшее поколение не может понять, что зумеры находят в странных азиатских мультфильмах.
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