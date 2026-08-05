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Российский депутат Александр Шолохов осудил похороны 102-летнего пособника нацистов в Латвии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал похороны с почестями 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который служил в латышском легионе СС и был пособником нацистов.

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