Суд в Москве избрал меру пресечения бывшим топ-менеджерам "Европлана"

Басманный суд Москвы избрал меры пресечения в виде запрета на определенные действия в отношении Александра Михайлова, который ранее занимал должность генерального директора компании "Европлан сервис", и Дмитрия Долгих, ранее занимавшего должность директора по инвестициям в "Европлане".
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