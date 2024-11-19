Суд в Москве избрал меру пресечения бывшим топ-менеджерам "Европлана"

Басманный суд Москвы избрал меры пресечения в виде запрета на определенные действия в отношении Александра Михайлова, который ранее занимал должность генерального директора компании "Европлан сервис", и Дмитрия Долгих, ранее занимавшего должность директора по инвестициям в "Европлане".