В Херсоне вновь раздались взрывы

Серия из множества мощнейших подрывов в очередной раз оказалась слышна проживающим на территории оккупированного войсками нацистских формирований киевского режима населённого пункта Херсон гражданским лицам.
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