Лучшего среди пожарных выбрали в Мангистау

В Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области смотр-конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно и позволяет выявить лучших специалистов среди пожарных, начальников караулов и командиров отделения.
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