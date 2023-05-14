РЕН ТВ

195 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Жалуются они! А кто их просил воевать и ради чего? Ради придурка Зе и американцев живота не жалко?Военные ВСУ в Арт...
  • Александр Юткин
    Сами себе устроили ловушку. Они знают чего мы стоим (ку-уу), вот и куражатся.FT: G7 и ЕС хотят...
  • Владимир Василенко
    Даже не интересно читать, наши доблестное военное руководство ни в состоянии, что-то сделать. Уже бьют по Луганску. Б...Боевики ВСУ обстр...

Мошенники начали чаще обманывать россиян при помощи чат-ботов

Аферисты стали чаще красть деньги у жителей России при помощи чат-ботов. Как выяснили "Известия", для этого хакеры применяют искусственный интеллект, который создает правдоподобные тексты и имитирует стиль общения определенных слоев населения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх