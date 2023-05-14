Мошенники начали чаще обманывать россиян при помощи чат-ботов

Аферисты стали чаще красть деньги у жителей России при помощи чат-ботов. Как выяснили "Известия", для этого хакеры применяют искусственный интеллект, который создает правдоподобные тексты и имитирует стиль общения определенных слоев населения.
Аферисты стали чаще красть деньги у жителей России при помощи чат-ботов. Как выяснили "Известия", для этого хакеры применяют искусственный интеллект, который создает правдоподобные тексты и имитирует стиль общения определенных слоев населения.
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