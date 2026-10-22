© Телеканал "Россия"Певец Прохор Шаляпин хочет, чтобы его сыграли в кино. Слова артиста передает Telegram-канал «Лотус Медиа».
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