Мощные взрывы и позор украинской ПВО: Очевидцы показали, что на самом деле произошло в Одессе ночью

Валерий Фоменков Не собаки, а овцы. Бандер-овцы. И основная задача СВО - денационализация, т.е. водворение бандер-овец в семейные скотомогильники, откуда их выволокли.

Vladimir Zharkov Это точно! И СВО правильнее было бы переименовать в "Денацификацию Украины"! Ибо Россия не воюет с Украиной и её народом, а производит денацификацию, такую же, как производила в Германии и прочих фашиствующих странах с 1941 по 1945гг.