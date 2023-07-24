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Мощные взрывы и позор украинской ПВО: Очевидцы показали, что на самом деле произошло в Одессе ночью

Мощные взрывы и позор украинской ПВО: Очевидцы показали, что на самом деле произошло в Одессе ночью

Не успело наступить утро, как на Банковой началась истерика вокруг ночных сверхточных ударов русских ракет по военным и стратегическим объектам в Одессе.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Не собаки, а овцы. Бандер-овцы. И основная задача СВО - денационализация, т.е. водворение бандер-овец в семейные скотомогильники, откуда их выволокли.
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12 час.
Vladimir Zharkov
Это точно! И СВО правильнее было бы переименовать в &quot;Денацификацию Украины&quot;! Ибо Россия не воюет с Украиной и её народом, а производит денацификацию, такую же, как производила в Германии и прочих фашиствующих странах с 1941 по 1945гг.
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6 час.
Татьяна Иванова
Россия не бомбит жилые здания .А вот ВАША родная армия разрушит города и по убивает ВАС!!!!! и будет вам счастье.
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1 час.

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