В ДНР в результате атаки дрона ВСУ погиб подросток

Следователи СК России будут расследовать очередное преступление против мирных жителей Следователи СК России будут расследовать очередное преступление ВСУ против мирных жителей Донецкой Народной Республики.
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