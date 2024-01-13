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Мировое обозрение

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Красное море: война против Йемена – шагреневая кожа Америки

Красное море: война против Йемена – шагреневая кожа Америки

Воистину беда не приходит одна. И США исключением не являются. Согласно сообщению CNN, тяжело больной глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, для чего он использовал защищённые средства связи.

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