Красное море: война против Йемена – шагреневая кожа Америки

Воистину беда не приходит одна. И США исключением не являются. Согласно сообщению CNN, тяжело больной глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, для чего он использовал защищённые средства связи.
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