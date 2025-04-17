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Костомаров: «Когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать»

Костомаров: «Когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать»

Российский фигурист Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой и в паре с ней ставший олимпийским чемпионом 2006 года, поделился воспоминаниями о том дне в 2023 году, когда стало известно, что ему потребуется ампутация.

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