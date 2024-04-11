В Госдуме призвали изменить формат ипотеки для "вывода россиян из кабалы"

Россияне должны иметь возможность купить жилье в ипотек, не попадая в кабалу. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в нижней палате парламента, передает телеканал "360".