В Госдуме призвали изменить формат ипотеки для "вывода россиян из кабалы"

Россияне должны иметь возможность купить жилье в ипотек, не попадая в кабалу. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в нижней палате парламента, передает телеканал "360".
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