Без лабораторных тестов разбираемся, от использования каких косметических средств лучше отказаться.

﻿﻿Сегодня огромный арсенал косметических средств помогает нам привести себя в порядок. Нам хочется попробовать все и даже немного, но неожиданные побочные реакции (еще хуже ─ проблемы со здоровьем) замедляют наши душевные порывы и все чаще заставляют нас задаваться вопросом «что в банке?» Какие БАДы не принесут вреда организму, а какие могут быть опасны? Давайте разберемся в этой проблеме вместе с косметологом Лейлой Роз.