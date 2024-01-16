Ванилла SU
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Ванилла SU

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Без лабораторных тестов разбираемся, от использования каких косметических средств лучше отказаться.

Без лабораторных тестов разбираемся, от использования каких косметических средств лучше отказаться.

﻿﻿Сегодня огромный арсенал косметических средств помогает нам привести себя в порядок. Нам хочется попробовать все и даже немного, но неожиданные побочные реакции (еще хуже ─ проблемы со здоровьем) замедляют наши душевные порывы и все чаще заставляют нас задаваться вопросом «что в банке?» Какие БАДы не принесут вреда организму, а какие могут быть опасны? Давайте разберемся в этой проблеме вместе с косметологом Лейлой Роз.

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