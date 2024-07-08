Нижегородский стоматолог раскритиковал улыбки Байдена и Трампа

Трам стареет естественнее своего конкурента Байдена. К такому выводу пришли нижегородские эксперты.Нижегородские специалисты раскритиковали улыбки американских политиков Дональда Трампа и Джо Байдена, особенно досталось последнему.
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