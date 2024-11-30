Дорогами по бездорожью, «метеоритом» – по центрам принятия решений: обзор событий недели

Владимир Путин пригрозил ударом «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве, Госсовет и Раис РТ выступили против реформы МСУ, кадровые перестановки произошли в руководстве АО «Туполев» и на КАЗ, курс доллара достиг 110 рублей, Татарстан близок к рекорду дорожного строительства: пять важнейших событий недели от «Татар-информа».