Путин пошутил о ситуации на выборах президента в Румынии

Президент России Владимир Путин пошутил о ситуации вокруг президентских выборов в Румынии. Российский лидер объяснил готовность повторно провести первый тур президентских выборов тем, что его результаты разочаровали власти страны.
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