Украинские войска 64 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы 64 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по вопросам контроля и координации, связанных с военными преступниками со стороны Украины (СЦКК), 30 октября в своем Telegram-канале.