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Украинские войска 64 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 64 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы 64 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 206 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по вопросам контроля и координации, связанных с военными преступниками со стороны Украины (СЦКК), 30 октября в своем Telegram-канале.

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