Гунько прокомментировал ничью «Арсенала» с «Уралом» в Туле

Гунько объяснил, что в матче с «Уралом» (2:2) его команда дважды проигрывала, но могла дожать и забить третий мяч.
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