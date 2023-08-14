Членство Ирана в БРИКС поможет активизации и реформированию этого института

Некоторое время назад обсуждалась новость о том, что президент Франции Э. Макрон желает посетить саммит БРИКС, однако не менее, а на самом деле гораздо более интересно то, что на саммит организации планирует визит президент Ирана Э.
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