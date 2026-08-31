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Владимирские новости

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Собинский суд обязал установить освещение на дороге Владимирской области

Собинский суд обязал установить освещение на дороге Владимирской области

Отсутствие освещения на остановках и пешеходном переходе нарушает ГОСТ. ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» обязано установить стационарные фонари.

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