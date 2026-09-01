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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Барсы» Тони Фернандес перешел в «Венецию». Каталонцы смогут вернуть игрока за 23 млн евро через год и за 35 млн через два

Вингер «Барселоны»  Тони Фернандес стал футболистом «Венеции». Клуб Cерии А объявил об аренде 18-летнего испанца с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

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