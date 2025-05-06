Пакистан остался без оружия из-за поставок Киеву

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio прокомментировал информацию о том, что на фоне конфликта с Индией у Пакистана обнаружилась критическая нехватка боеприпасов из-за поставок Украине с 2023 года.