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Русская весна

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Пакистан остался без оружия из-за поставок Киеву

Пакистан остался без оружия из-за поставок Киеву

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio прокомментировал информацию о том, что на фоне конфликта с Индией у Пакистана обнаружилась критическая нехватка боеприпасов из-за поставок Украине с 2023 года.

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