Пакистан остался без оружия из-за поставок Киеву

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio прокомментировал информацию о том, что на фоне конфликта с Индией у Пакистана обнаружилась критическая нехватка боеприпасов из-за поставок Украине с 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии