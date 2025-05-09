Георгиевская лента — «мягкая сила» России

Что происходит за рубежом в День Победы? Как страны, лидеры которых выходят утром на трибуну на Красной площади, отмечают 9 мая? Китай В Китае 9 мая не является национальным праздником, но китайцы уважают этот день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии