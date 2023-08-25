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Турнир имени Пучкова. «Сочи» сыграет с «Автомобилистом», СКА против «Сибири»

Турнир имени Николая Пучкова «Автомобилист» – «Сочи» – 15:00 СКА – «Сибирь» – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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