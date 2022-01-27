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Эксперт считает, что РФ и США ждет затяжная дипломатическая борьба на нескольких фронтах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москве и Вашингтону предстоит затяжная дипломатическая борьба сразу на нескольких фронтах после полученных в среду российской стороной ответов от партнеров из США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

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