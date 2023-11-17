Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.
Не выходит каменный цветок у пиндосов
Комментарии
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Юрий Ляпнев
В 1973 году арабо-израильская война прекратилась мгновенно и евреи махом смылись из Египта, как только над Израилем пролетел советский МИГ-25 на высоте 25 км, а Леонид Ильич Брежнев дал понять, что даже истребители у нас могут иметь на борту ЯО и для его применения не обязательны прицелы. Об этом нам на военной кафедре говорил преподаватель воевавший там против Израиля...и кстати сам был евреем!!!
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1 час.
Семенков Александр
Правильно говорил.
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1 час.
ют
юрий томилин
ты просто еврейское чмо и гандон
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54 мин.
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