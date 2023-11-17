Не выходит каменный цветок у пиндосов

Юрий Ляпнев

В 1973 году арабо-израильская война прекратилась мгновенно и евреи махом смылись из Египта, как только над Израилем пролетел советский МИГ-25 на высоте 25 км, а Леонид Ильич Брежнев дал понять, что даже истребители у нас могут иметь на борту ЯО и для его применения не обязательны прицелы. Об этом нам на военной кафедре говорил преподаватель воевавший там против Израиля...и кстати сам был евреем!!!