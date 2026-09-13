Сорвавший мир на Украине Борис Джонсон в панике выбегал из поезда ночью. Россия больше не церемонится с европейцами

Россия, судя по всему, больше не церемонится с европейцами, которые продолжают "кататься" в Киев, чтобы согласовывать новые военные поставки.
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