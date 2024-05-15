Кабмин впервые формировался по новой процедуре, принятой с поправками к Конституции в 2020 году.Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства России, подписав соответствующие указы о назначении на должности новых министров и вице-премьеров.
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