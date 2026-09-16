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Газета.ру

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"Факел" не делал предложение бывшему тренеру "Спартака" Абаскалю

"Факел" не делал предложение бывшему тренеру "Спартака" Абаскалю

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не делал предложение бывшему тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю, передает «Чемпионат».

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