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Тен Хаг об Антони: «Прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее и разнообразнее. У него огромный потенциал»

Эрик тен Хаг высказался об игре Антони. Хавбек «Манчестер Юнайтед» сделал голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

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