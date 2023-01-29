Тен Хаг об Антони: «Прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее и разнообразнее. У него огромный потенциал»

Эрик тен Хаг высказался об игре Антони. Хавбек «Манчестер Юнайтед» сделал голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (3:1).
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