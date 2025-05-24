Россия усиливает ПВО в Южной Осетии, превращая регион в запретную зону для натовской авиации. Генерал Джеймс Хекер обвинил Москву в «дестабилизации», но на деле дестабилизировалась сама НАТО: её воздушные амбиции рассыпались, как сбитый беспилотник.
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