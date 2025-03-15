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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альберт Демченко: «Хоть какого президента выбери, вопрос допуска будет решать не президент, а спонсоры»

— Сейчас до международных соревнований допущены ски-альпинисты, в отборе на Олимпиаду будут участвовать конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты.

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