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Депутат Аксаков счел, что ключевую ставку ЦБ нужно снижать в ближайшее время

Депутат Аксаков счел, что ключевую ставку ЦБ нужно снижать в ближайшее время

ЦБ РФ может перейти к снижению ключевой ставки с 16% в самое ближайшее время, поскольку ранее принятые меры по ужесточению денежно-кредитной политики уже дали свои результаты: произошло сжатие потребительского спроса, инфляционные ожидания в феврале снизились.

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