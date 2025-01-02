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Салах, Холанд, де Брюйне, Родри, ван Дейк, Сон – в сборной лучших игроков АПЛ 2020-х по версии Goal

Портал Goal составил символическую сборную футболистов, показавших лучшую игру в Премьер-лиге с 2020 года.

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