Сотрудника ГУР арестовали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Сотрудника Главного разведуправления (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута арестовали по подозрению в убийстве девушки, предположительно, совершившей покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
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