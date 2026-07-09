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Аргументы и Факты

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Сотрудника ГУР арестовали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Сотрудника ГУР арестовали по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева

Сотрудника Главного разведуправления (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута арестовали по подозрению в убийстве девушки, предположительно, совершившей покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

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