Телеведущий Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. У телеведущего Дмитрия Хрусталева родилась дочь. Об этом он рассказал на премии «Золотой граммофон», после чего сразу получил множество поздравлений от коллег и поклонников.
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