Сантьяго (ATP). Баес выиграл второй титул за две недели

Аргентинец выиграл второй титул за две недели и шестой – в карьере. Cетка турнира здесь. Movistar Chile Open Сантьяго, Чили 26 февраля – 3 марта 2024 ATP 250 Призовой фонд – 661 585 долларов Открытые корты, грунт Полуфинал Себастьян Баес (Аргентина) Алехандро Табило (Чили) 3:6|6:0|6:4 Дата проведения 4 марта, 01.
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